В Орле задержан подозреваемый в гибели трех полицейских

В Орле правоохранительные органы задержали подозреваемого в совершении ДТП со смертельным исходом с участием полицейской "Газели". Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

Как уже рассказывала "РГ", ДТП произошло накануне в Малоархангельском районе. Грузовик "КамАЗ" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Газелью", в которой находились сотрудники областного УМВД.

В результате два сотрудника полиции погибли на месте происшествия. Одна сотрудница позже скончалась в больнице. Еще двое пострадавших госпитализированы.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Под подозрение попал водитель "КамАЗа". Сообщается, что он - житель Дагестана. Мужчина задержан.

- Вину в содеянном он признает в полном объеме, - заявили в СУ СК. - Поясняет, что выехал на полосу встречного движения ввиду плохих погодных условий и нарушения скоростного режима. Допустил лобовое столкновение с автомобилем "Газель", также задев два других транспортных средства - "Газель" и Renault Logan.

В отношении подозреваемого рассматривается вопрос об избрании меры пресечения, добавили в СУ СК.