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31.01.2018 11:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровске сотрудница ЖЭУ получила срок за смерть ребенка на горке

Текст: Юлия Гарднер

Бывшая начальница отдела жилищно-эксплуатационного участка признана виновной в гибели восьмилетнего мальчика, на которого упала металлическая горка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

В Новокузнецке ребенок погиб на детской площадке

Трагедия произошла 2 сентября 2017 года на улице Руднева в Хабаровске. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.

"В ходе следствия установлено, что в августе 2017 года по заданию начальника отдела жилищно-эксплуатационного участка подрядной организации данная горка была перемещена по территории двора и не закреплена на новом месте надлежащим способом, что в итоге привело к трагедии", - рассказали следователи.

Суд приговорил женщину к 2,5 года лишения свободы. Кроме того, она выплатит родителям погибшего 1 миллион 400 тысяч рублей в качестве морального вреда. Сообщается, что исполнение приговора отсрочено до того, как ребенку осужденной исполнится 14 лет.

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