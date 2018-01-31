В Оренбуржье школа выплатит пятикласснице 180 тысяч за травму

Компенсацию в 180 000 рублей выплатит школа Курманаевского района пятикласснице, получившей травму на уроке физкультуры.

Как сообщила в среду прокуратура Оренбургской области, суд удовлетворил иск, поданный в интересах ученицы. Несчастный случай произошел восьмого сентября прошлого года.

- Учитель физкультуры сельской школы, несмотря на неблагоприятные погодные условия (сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду), вывел пятиклассников на спортплощадку для занятий на свежем воздухе, - уточнили в пресс-службе ведомства. - Во время урока из-за резкого порыва ветра на одну из школьниц упала отломившаяся от дерева ветка и причинила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Бузулукский районный суд полностью поддержал позицию прокурора, выступившего в защиту прав девочки, и взыскал с образовательного учреждения в пользу несовершеннолетней 180 000 рублей в счет компенсации перенесенных ею физических и нравственных страданий.

Кроме этого, начальнику райотдела образования направлено представление, по результатам которого директору школы объявлен выговор.

Школам района указано на необходимость следить за погодой, решая вопрос о проведении занятий на улице.