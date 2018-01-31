В Перми трехлетний ребенок отморозил руку в детском саду

Воспитанник детского сада №94 в Перми во время прогулки отморозил руку. Трехлетний ребенок был доставлен в больницу, где ему диагностировали первую степень обморожения пальцев руки и обработали пораженные участки кожи антисептиками.

По предварительным данным, мальчик на дневной прогулке оказался без варежки, но воспитатель группы не отпустил его погреться в помещение.

Как пояснили в пресс-службе администрации Перми, сотрудники городского департамента образования сегодня находятся в детском саду для выяснения обстоятельств случившегося. Для детального изучения будут опрошены заведующий, воспитатель, родители мальчика.