В Саратове задержан пятый участник нападения на полицейских

В Саратове задержали пятого участника нападения на полицейских.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, мужчину, которого в течение нескольких дней разыскивали правоохранители, обнаружили в одном из домов Заводского района города. Подозреваемого задержали сотрудники полиции и Росгвардии.

Как уже сообщала "РГ", 25 января вооруженному нападению под Саратовом подверглись сотрудники уголовного розыска из Калужской области. При проведении полицейскими оперативно-розыскных мероприятий в Саратовском районе их обстреляли из огнестрельного оружия.

В дальнейшем по подозрению в причастности к совершению этого преступления были задержаны четыре человека.

В областном управлении СК сообщили, что по фактам посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконного оборота оружия возбуждено уголовное дело.