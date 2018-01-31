В Уфе санаторий заплатит за смерть посетителя

Кировский районный суд Уфы обязал уфимский санаторий "Зеленая роща" выплатить компенсацию морального вреда супруге и другу погибшего на их территории посетителя.

- В августе прошлого года уфимец отмечал праздник в ресторане санатория со своими родственниками и друзьями. Во время мероприятия друг именинника поскользнулся на лестнице и получил травму, не совместимую с жизнью. В этой связи жена погибшего и его знакомый в судебном порядке потребовали взыскать компенсацию морального вреда с санатория, - рассказали в пресс-службе прокуратуры РБ.

Суд признал требования истцов, так как экспертиза установила, что лестница не соответствует санитарным и противопожарным требованиям. Жене погибшего учреждение обязано выплатить 500 тысяч рублей, другу - 30 тысяч рублей.