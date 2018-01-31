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31.01.2018 19:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Калининградом пьяный инспектор ДПС напал на полицейского

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)

В Калининградской области возбудили сразу два уголовных дела в отношении инспектора ДПС. Мужчину подозревают в "хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия" и "применении насилия в отношении представителя власти".

Инцидент с участием стража порядка произошел вечером в воскресенье, 28 января, в городе Черняховске, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону. Нетрезвый инспектор ДПС, который в тот момент не находился на службе, вступил в конфликт с тремя мужчинами.

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В качестве "аргумента" в споре подозреваемый использовал предмет, похожий на ружье. Сначала он выстрелил в воздух, а затем в сторону автомобиля, в котором находились его оппоненты.

На автомойку, где произошла стрельба, выехала следственно-оперативная группа. Инспектор ДПС повалил на землю одного из полицейских и попытался ударить его кулаком в лицо. Травмировать коллегу подозреваемый не успел - нарушителя задержали другие оперативники.

Сейчас мужчина задержан, давать показания он отказался. Параллельно в калининградском УМВД, по информации пресс-службы управления, проводят служебную проверку. Если вина инспектора ДПС подтвердится, его уволят из органов внутренних дел. Кроме того, руководителей дебошира привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до освобождения от занимаемых должностей.

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