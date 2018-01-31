В Петербурге грузовик насмерть сбил девочку

В Кировском районе Петербурга грузовик "Валдай" сбил женщину с четырехлетней девочкой. Девочка погибла.

Как сообщает пресс-служба отдела пропаганды регионального УГИБДД, трагедия произошла в полдень на перекрестке Дачного проспекта и проспекта Ветеранов. Светофора на переходе не было.

Женщина с ребенком попали вод колеса "Валдая", когда переходили улицу. Степень вины 44-летнего водителя грузовика выяснит проверка дорожной полиции.

От удара девочка умерла на месте. Женщина выжила, ее отвезли в больницу в состоянии средней тяжести.