Вологодский СК проверит данные о депутате, сбившем подростка

Следственный комитет по Вологодской области начал проверку по факту наезда автомобиля, за рулем которого находился депутат регионального Законодательного собрания, на школьницу. Об этом сообщает в среду пресс-служба ведомства.

Доследственная проверка начала после появившихся в средствах массовой информации сообщений о данном инциденте. Пятнадцатилетняя девушка в наушниках и капюшоне неожиданно шагнула на пешеходный переход. Судя по всему, она не видела поворачивающую машину и депутат, не заметив ее, не успел вовремя затормозить.

Следователи должны выяснить все обстоятельства случившегося, определить тяжесть населенного вреда здоровью несовершеннолетней девушке. По предварительным данным, она находится на амбулаторном лечении. После этого будет принято процессуальное решение.