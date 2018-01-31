Новый танк Т-90М поступит на вооружение в ближайшее время

Новая модификация танка Т-90, боевая машина Т-90М "Прорыв-3" поступит на вооружение в ближайшие месяцы, сообщили ТАСС в научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ).

Напомним, что контракт на поставку "Прорывов" был подписан между Минобороны и корпорацией УВЗ в прошлом году на международном форуме "Армия-2017".

"Создана межведомственная комиссия. Основные мероприятия выполнены. В ближайшие месяцы мы сможем сказать, что Т-90М будет принят на вооружение. Первая партия танков Т-90М, если говорить военным языком, будет доведена до штатной численности танкового батальона. Всего же госпрограмма вооружений предусматривает закупку этих танков на весь период ее действия в объемах, определяемых заказчиком", - сообщили агентству в корпорации.

В УВЗ отмечают, что Т-90М по сравнению с базовым Т-90 - совершенно новая машина. К основным отличиям относится башенный модуль, который снабжен не только современным комплексом вооружения, но и выполненной с применением новейших технологий системой управления огнем.

125-миллиметровое орудие танка имеет систему стабилизации в двух плоскостях и способно использовать все современные виды боеприпасов.

Машина, помимо всего прочего, получила новый уровень защиты.

"Она имеет новую модульную динамическую защиту, которая позволяет повысить уровень защищенности при действии современных средств поражения и обладает более высокой ремонтопригодностью. Установка системы электромагнитной защиты обеспечивает защиту от мин, оснащенных магнитометрическими взрывателями", - говорится в сообщении пресс-службы корпорации УВЗ.

В корпорации также рассказали о выполнении контракта на поставку Минобороны боевых машин поддержки танков "Терминатор". Первую партию этой техники планируется передать военным в марте-апреле, а весь контракт должен быть исполнен в начале 2019 года.

Напомним, что БМПТ "Терминатор", вооруженная двумя скорострельными 30-миллиметровыми автоматическими пушками с дальностью стрельбы до четырех километров, предназначена для уничтожения на поле боя противотанковых средств противника. Кроме того, наносить огневые удары по живой силе противника могут два 30-миллиметровых автоматических гранатомета и спаренный с пушками 7,62-миллиметровый пулемет.

В состав вооружения "Терминатора" также входят четыре сверхзвуковые ракеты "Атака-Т"