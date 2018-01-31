На Урале пенсионерка через суд вернула деньги за кривую кухню

В Нижнем Тагиле предпринимателя - изготовителя мебели - через суд заставили вернуть заказчице-пенсионерке деньги за перекошенный кухонный гарнитур.

"12 августа 2016 года женщина заключила с бизнесменом договор купли-продажи, предметом которого было изготовление кухонного гарнитура по определенному чертежу с конкретными размерами. За мебель она заплатила свыше 153 тысяч рублей, но после монтажа гарнитура обнаружилось множество недостатков, из-за которых его нельзя было использовать по назначению", - рассказывает официальный представитель Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова.

Многочисленные сколы, незакрывающиеся выдвижные ящики и не открывающиеся дверцы, не подходящие друг к другу элементы гарнитура… А размер мебели вообще не соответствовал указанному в чертежах. Устранять недостатки предприниматель отказался, после чего заказчица пошла за помощью в надзорные органы.

"Прокурор обратился в районный суд с иском в интересах пожилой женщины о взыскании с изготовителя мебели выплаченных по договору купли-продажи денег, а также - неустойки, штрафа и компенсации морального вреда", - сообщила пресс-секретарь ведомства.

Искомые 153 тысячи ответчик в итоге вернул покупательнице добровольно. В остальной части требования прокурора суд также удовлетворил: в пользу истца взыскана неустойка - 50 тысяч рублей, штраф - 10 тысяч, расходы на товароведческую экспертизу - 28 тысяч, и компенсация морального вреда в размере одной тысячи рублей.