С февраля белорусы смогут получать американские визы без ограничений‍

Посольство США в Беларуси с февраля 2018 года будет оказывать гражданам и резидентам Беларуси весь спектр неиммиграционных визовых услуг. Об этом сообщил временный поверенный в делах США в Беларуси Роберт Райли, передает БЕЛТА.

"Начиная с 1 февраля этого года консульский отдел посольства начинает предоставлять полный спектр неиммиграционных визовых услуг. Это означает, что любой гражданин и резидент Беларуси может обратиться за визой любой категории в Минске", - сказал Роберт Райли.

Как сообщалось, с 1 ноября 2017 года посольство США в Минске стало принимать обращения за гостевыми, туристическими и деловыми визами (категория В1/В2) от жителей и граждан Беларуси в возрасте 50 лет и старше. Помимо того заявители любого возраста, чья американская виза любой категории истекла менее года назад, получили возможность обращаться за новой визой в Минске.

С 9 января 2018 года американское диппредставительство вновь расширило визовые услуги и стало принимать заявления от резидентов Беларуси на визы следующих категорий: A, C1/D, G, F, H, I, J, L, M, O, P и R. Временный поверенный отметил, что американское диппредставительство будет оказывать такой спектр визовых услуг впервые за последние десять лет.

"Мы особенно рады этому, поскольку в течение этого времени тем, кто обращался за американской визой, приходилось и даже неоднократно ездить в другие страны. Это было для них крайне неудобно", - отметил он. Вместе с тем Роберт Райли обратил внимание, что посольство США в Беларуси пока не сможет принимать заявки от неграждан или непостоянных жителей Беларуси, поскольку его ресурсы ограничены. Срок действия американской визы будет составлять 1 год: именно на такой срок выдает визы американским гражданам и белорусская сторона. При этом в посольстве США считают важным начать переговоры о возможности продления действия выдаваемых виз в будущем.

Стоимость туристической и деловой американской визы в Беларуси, как и в других странах, составит 160 долларов. При этом пакет документов для каждого типа визы свой. Однако для туристической визы нет фиксированного списка документов, необходимых к предъявлению. Как правило, виза выдается в течение 2-7 дней. В посольстве также развенчали миф относительно сложности получения американской визы. "Наша цель заключается в том, чтобы любой заявитель имел возможность побывать в Соединенных Штатах. Большинство граждан, обращающихся за визой, получают ее. Так, за прошлый год она была выдана 7-8 тыс. белорусам", - констатировали в диппредставительстве.