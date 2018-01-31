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31.01.2018, 11:12
Текст: Николай Грищенко

В Черное море вошли ракетные корабли НАТО

В Черное море вошли два ракетных корабля Североатлантического Альянса - фрегат ВМС Турции Gaziantep и эсминец британского Королевского военно-морского флота Duncan, сообщает Объединенное военно-морское командование НАТО.

Вместе с другими кораблями военно-морской группировки Североатлантического альянса они примут участие в операции по наблюдению в национальных и международных водах Черного моря. Она продлится до 17 февраля.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
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В учениях также примет участие румынский фрегат Regele Ferdinand.

Отметим. что английский эскадренный миноносец Duncan является одним из самых современных в королевском флоте Великобритании. Он спущен на воду в 2007 году. Основу вооружения Duncan составляет ЗРК PAAMS. Также эсминец вооружен 114-мм универсальной пушкой.

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