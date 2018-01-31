В Черное море вошли ракетные корабли НАТО

Standing #NATO Maritime Group 2 (#SNMG2) ships 🇬🇧HMS Duncan and 🇹🇷TCG Gaziantep transited the Straits to the #BlackSea today | #WeAreNATO pic.twitter.com/t9qjHStz05— NATO MaritimeCommand (@NATO_MARCOM) 30 января 2018 г.
В Черное море вошли два ракетных корабля Североатлантического Альянса - фрегат ВМС Турции Gaziantep и эсминец британского Королевского военно-морского флота Duncan, сообщает Объединенное военно-морское командование НАТО.
Вместе с другими кораблями военно-морской группировки Североатлантического альянса они примут участие в операции по наблюдению в национальных и международных водах Черного моря. Она продлится до 17 февраля.
В учениях также примет участие румынский фрегат Regele Ferdinand.
Отметим. что английский эскадренный миноносец Duncan является одним из самых современных в королевском флоте Великобритании. Он спущен на воду в 2007 году. Основу вооружения Duncan составляет ЗРК PAAMS. Также эсминец вооружен 114-мм универсальной пушкой.