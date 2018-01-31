После покушения на бизнесмена в центре Москвы возбуждено дело

После стрельбы в московском бизнес-центре ГСУ СК столицы возбудило уголовное дело сразу по двум статьям, сообщили в пресс-службе ведомства. Действия преступников квалифицированы как покушение на убийство и незаконный оборот оружия.

Правоохранители выяснили, что киллеры подкараулили 43-летнего предпринимателя у входа в бизнес-центр на Летниковской улице. Они выстрелили в жертву три раза и сразу скрылись. По неофициальным сведениям, раненый успел забежать в здание и тем самым спасся. Сейчас коммерсант находится в больнице, ему оказывают всю необходимую помощь.

Следователи рассматривают несколько версий покушения, в том числе, связанную с профессиональной деятельностью потерпевшего. Криминалисты продолжают работать на месте преступления.