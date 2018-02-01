Второй год подряд жеребьевка турнира в Санкт-Петербурге преподносит российской теннисистке Екатерине Макаровой неприятные сюрпризы. В прошлом сезоне Макарова уже в первом круге оказалась по разные стороны сетки со своей соотечественницей, подругой и напарницей Еленой Весниной, с которой они вместе выиграли Олимпиаду, Итоговый чемпионат WTA и три парных "Больших шлема". На этот раз соперницей Екатерины стала Анастасия Павлюченкова.

Весниной Катя тогда уступила, но вот Павлюченковой смогла навязать свои правила и прошла во второй круг - 6:4, 6:4.

- Против своих всегда тяжело играть. Особенно дома. Второй год на этом турнире я в первом круге попадаю на наших девчонок, - приводит слова Макаровой пресс-служба турнира. - Настя - бьющая, агрессивная теннисистка. Я старалась максимально заставить ее двигаться, пыталась перевести игру в свое русло, затягивать розыгрыши. У нас было много личных встреч, и она лидирует по победам. Однако сегодня мне удавалось "раскладывать" мячи по корту, не делая ошибок. И именно это мне принесло победу.

В четвертьфинале Макарова встретится с чешкой Катержиной Синяковой. На момент подписания "РГ" в печать были известны имена еще трех четвертьфиналисток. Это Елена Остапенко из Латвии, а также две россиянки - 18-летняя Елена Рыбакина, сенсационно выбившая из борьбы седьмую ракетку мира француженку Каролин Гарсия, и Дарья Касаткина.

Касаткина накануне разгромила еще одну представительницу Франции Ализе Корне со счетом 6:2, 6:1. Ее следующей соперницей наверняка станет лидер мирового рейтинга и чемпионка Australian Open Каролин Возняцки. Однако Касаткина не стала соглашаться с журналистами, которые заранее записали поражение от датчанки на счет 16-летней россиянки Анастасии Потаповой.

- Далеко не факт, что сыграю против Каролины. Может, моей соперницей станет Анастасия Потапова, - предположила Дарья. - Она сейчас на ходу. В матче с Возняцки у нее будет запредельная мотивация, которая может помочь показать ей хорошую игру.

Кстати, в потенциал юной теннисистки верит и капитан женской сборной России Анастасия Мыскина. Она пригласила ее в состав нашей команды на матч первого раунда Мировой группы II Кубка Федерации со словачками, который пройдет 10-11 февраля в Братиславе. Перед Потаповой, а также Натальей Вихлянцевой, Анной Калинской и Вероникой Кудерметовой стоит задача выйти в плей-офф, чтобы потом побороться за право вернуться в элиту командного чемпионата мира.