Конгресс не будет публиковать закрытую часть "кремлевского доклада"

Закрытая часть так называемого "кремлевского доклада" опубликована не будет. Об этом рассказал зампредседателя комитета по международным делам, сенатор Бен Кардин.

- Секретную часть? Нет, мы не можем, нам не разрешено это делать, - цитирует РИА Новости его ответ на вопрос о намерениях конгресса по публикации закрытой части.

По словам главы министерства финансов США Стивена Мнучина, в закрытой части содержатся рекомендации к конгрессу по поводу санкций. Минфин считает, что конгресс раскроет эту информацию, отметил Мнучин.

На этой неделе минфин США опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели. Позднее в Вашингтоне заявили о том, что на основе "кремлевского списка" в США намерены ввести новые санкции в отношении России.