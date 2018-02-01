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01.02.2018, 10:43
Текст: Алексей Моисеев

На Украине создали пиратскую копию БМ-21 "Град"

Представители украинской оборонной промышленности очень часто рассказывают о своих достижениях в создании "отечественных" образцов оружия. Но, как правило, при внимательном ознакомлении оказывается, что широко разрекламированная "новинка" оказывается лишь модернизированным вариантом советской военной техники.

Специалисты Шепетовского ремонтного завода оказались скромнее своих коллег из национального военно-промышленного комплекса. Они не стали ничего придумывать, просто сообщили на своем сайте, что силами их предприятия был изготовлен специальный монтажный комплект артиллерийской части 122-мм реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". То есть они просто скопировали разработанную в России установку, лишь сообщив, что она, якобы, полностью изготовлена из украинских комплектующих.

Фото: Алексей Моисеев
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Новым, по их мнению, стало то, что этот комплект можно монтировать на разные платформы, не ориентируясь на какое-то конкретное автомобильного шасси.

Также сообщается о широком внедрении цифровых автоматизированных технологий, которые позволили наводиться на цель прямо из кабины, быстро разворачиваться и после удара также быстро уходить на другую позицию.

Военные эксперты сомневаются в полностью украинском происхождении представленной реактивной системы. По их мнению, без использования старых восстановленных советских комплектующих не обошлось.

Впрочем, даже если шепитовцам удалось полностью скопировать БМ-21 "Град", то, учитывая местные реалии, они вряд ли смогут наладить полномасштабное производство.

Украина не имеет мощностей по производству реактивных снарядов для данных систем. Надежда лишь на поставки из бывших стран-участниц Варшавского договора, например, из Болгарии. Правда, такая помощь не осуществляется бесплатно, а лишних денег у находящегося в тяжелом кризисе государства нет.

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