На Украине создали пиратскую копию БМ-21 "Град"

Представители украинской оборонной промышленности очень часто рассказывают о своих достижениях в создании "отечественных" образцов оружия. Но, как правило, при внимательном ознакомлении оказывается, что широко разрекламированная "новинка" оказывается лишь модернизированным вариантом советской военной техники.
На "Украине" пиратски скопировали БМ-21 "Град"https://t.co/8YEm9ZasrL pic.twitter.com/7G9ObvNA1d— Komandante (@KomandanteS17) 1 февраля 2018 г.
Специалисты Шепетовского ремонтного завода оказались скромнее своих коллег из национального военно-промышленного комплекса. Они не стали ничего придумывать, просто сообщили на своем сайте, что силами их предприятия был изготовлен специальный монтажный комплект артиллерийской части 122-мм реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". То есть они просто скопировали разработанную в России установку, лишь сообщив, что она, якобы, полностью изготовлена из украинских комплектующих.
Новым, по их мнению, стало то, что этот комплект можно монтировать на разные платформы, не ориентируясь на какое-то конкретное автомобильного шасси.
Также сообщается о широком внедрении цифровых автоматизированных технологий, которые позволили наводиться на цель прямо из кабины, быстро разворачиваться и после удара также быстро уходить на другую позицию.
Военные эксперты сомневаются в полностью украинском происхождении представленной реактивной системы. По их мнению, без использования старых восстановленных советских комплектующих не обошлось.
Впрочем, даже если шепитовцам удалось полностью скопировать БМ-21 "Град", то, учитывая местные реалии, они вряд ли смогут наладить полномасштабное производство.
Украина не имеет мощностей по производству реактивных снарядов для данных систем. Надежда лишь на поставки из бывших стран-участниц Варшавского договора, например, из Болгарии. Правда, такая помощь не осуществляется бесплатно, а лишних денег у находящегося в тяжелом кризисе государства нет.