Опубликованы уникальные кадры российско-индийского военного сотрудничества

"Рособоронэкспорт" презентовал фотоальбом "Россия-Индия: вехи военно-технического сотрудничества", посвященный более чем полувековому взаимодействию двух стран в деле укрепления обороноспособности Индии. В нем собраны и впервые публично показаны поистине уникальные архивные съемки.

Индия освободилась от колониальной зависимости в 1947 году. И сразу стала устанавливать тесные связи с Советским Союзом. В 1960-м году был подписан контракт на передачу Индии весьма современных на то время самолетов Ан-12, а также Ил-14Д и вертолетов Ми-4Т. ВВС этой страны стали первыми в мире получателями Ан-12. А в 1962 году подписан исторический контракт на поставку в Индию лучших на то время истребителей МиГ-21Ф-13. Затем было организовано лицензионное производство этих самолетов и их модификаций в самой Индии.

Не так давно Дели провозгласил политику Make in India. Смысл ее в том, чтобы не только закупать все лучшее за рубежом, но и стараться осваивать производство этого лучшего на своих национальных предприятиях. Фактически получается, что наша страна заложила основы этой политики тогда, когда в самой Индии над ней еще и не задумывались - более пятидесяти лет назад.

В этом направлении развиваются наши военно-технические отношения и сейчас.

Индия производит танки Т-90С, которые, как показала практика, оказались лучшими на рубеже ХХ и ХХI веков. Также производит лучшие в своем классе истребители Су-30МКИ. Индийские специалисты совместно с российскими коллегами смогли освоить в производстве и значительно улучшить крылатую ракету BrahMos, которая по совокупности характеристик также лучшая в своем классе.

О военно-техническом сотрудничестве Дели и Москвы написано достаточно много - в популярном и в строго научном формате. Но изданный альбом придал объемную рельефность ранее издававшимся текстовым материалам. Листая его и вглядываясь в фотографии, зримо представляешь, какая гигантская работа была проведена за минувшие десятилетия. Кстати сказать, наша политика по передаче лицензий на производство самой современной военной техники подтолкнула и другие страны стремиться действовать также. И сегодня в правительственных кругах Индии даже наблюдается некая эйфория от нового уровня ВТС с ведущими странами мира, особенно с США.

Выступая на презентации фотоальбома, один из его авторов - заместитель директора аналитического центра АСТ Константин Макиенко в связи с этим отметил: эйфория эйфорией, но историю забывать не стоит. А она свидетельствует о том, что в тех военных конфликтах, которые сопровождали становление Индии как независимого государства, решающую роль сыграла техника, разработанная в нашей стране. И сегодня основа боевой мощи вооруженных сил Индии - это самолеты, танки, ракеты, подводные лодки, надводные корабли, созданные с непосредственным участием России. Гордостью ВМС этой страны считается авианесущий крейсер "Викрамадитья" - бывший наш "Адмирал Горшков", полностью перестроенный в соответствие с пожеланиями индийских военных моряков. И чем теснее будет наше военно-техническое сотрудничество в будущем, тем лучше и спокойнее будет народам двух великих стран планеты.

Заместитель Председателя Правительства РФ, сопредседатель российско-индийской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству Дмитрий Рогозин во вступлении к фотоальбому написал:

"Сотрудничество наших стран в военно-технической сфере является примером крепкого и здорового партнерства. Мы никогда не ставили наши взаимоотношения в области ВТС в угоду политическим амбициям и сиюминутным интересам. Хочу подчеркнуть: Российская Федерация в области военно-технического сотрудничества является для Республики Индия исключительным и надежным партнером и традиционно предлагает эксклюзивные образцы вооружений и военной техники с передачей индийским партнерам ноу-хау".

Военную фотолетопись альбома "Россия-Индия: вехи военно-технического сотрудничества" открывают два ярких снимка. На них основной боевой танк Российской армии Т-90С в парадном строю на Красной площади и основной боевой танк армии Индии Т-90С на военном параде в Нью-Дели. А завершается иллюстративная часть фотографиями красных стен Кремля и Красного форта Дели.

И это является символом крепких военно-технических и дружественных политических отношений России и Индии.