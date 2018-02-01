Путин назначил Гатилова постоянным представителем РФ в Женеве

Владимир Путин назначил Геннадия Гатилова постоянным представителем РФ в Женеве.

Своим указом президент освободил от обязанностей постпреда РФ в Женеве Алексея Бородавкина, занимавшего этот пост с декабря 2011 года.

Геннадий Гатилов, в свою очередь, освобожден от занимаемой ранее должности заместителя министра иностранных дел России.

"Назначить Гатилова Геннадия Михайловича Постоянным представителем Российской Федерации при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, Швейцарская Конфедерация, и Постоянным представителем Российской Федерации при Конференции по разоружению в Женеве, Швейцарская Конфедерация, по совместительству", - сказано в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации.