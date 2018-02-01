Ракетные войска получили на вооружение 21 баллистическую ракету

Ракетные войска стратегического назначения получили на вооружение в 2017 году 21 баллистическую ракету и 19 автономных пусковых установок. Об этом сообщили на Едином дне приемки военной продукции в Минобороны РФ.

Как доложил начальник управления министерства обороны полковник Олег Степанов, РВСН продолжают комплектовать подвижными грунтовыми и шахтными ракетными комплексами "Ярс". Кроме самих баллистических ракет и пусковых установок, войска получили также 33 машины обеспечения боевого дежурства, семь командных пунктов и более трехсот других составных частей "Ярса". Комплексы уже несут боевое дежурство с декабря 2017 года: в составе одной из ракетных дивизий - "Ярс", ракетного полка - "Ярс-С".

В прошлом году военнослужащие выполнили шесть пусков баллистических стратегических ракет. Главные цели пусков - продлить гарантийный срок эксплуатации комплексов и учения. Все оборудование работало в штатном режиме.

Кроме того, для РВСН построены различные объекты: в городе Мирный - для испытаний комплекса стационарного базирования, в городе Североморске - хранилища для ракетного вооружения. А в Козельске обеспечена загрузка двух шахтно-пусковых установок комплексов "Ярс".