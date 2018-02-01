Первые контракты по проектному финансированию подпишут на форуме в Сочи

Первые контракты по проектному финансированию будут подписаны на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на заседании президиума Госсовета, посвященного развитию промышленности в регионах.

"По фабрике проектного финансирования - у нас через две недели в Сочи на инвестиционном форуме запланировано подписание первых сделок. Компании будут получать десяти-, пятнадцатилетние кредиты в среднем под 8-9% (годовых - прим. ред.)", - цитирует министра ТАСС.

"Для первых проектов ВЭБ уже провел предварительную оценку и получил снижение стоимости кредита для заемщиков по сравнению с двусторонними кредитами банка", - ранее рассказал "РГ" первый зампред Внешэкономбанка - член правления Дмитрий Курдюков.

"Фабрика проектного финансирования" занимает центральное место в правительственном плане повышения инвестиций, которые нужны для выхода роста экономики на целевые 3-4 процента в год. Ее основная идея - в синдицированном кредитовании с субсидированием ставок и госгарантиями по облигациям. С помощью этого механизма банки смогут разделять риски с ВЭБом.