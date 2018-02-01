На Камчатке из-за циклона закрыли аэропорт

Снегопад стал причиной закрытия аэропорта Петропавловска-Камчатского. Воздушная гавань временно не принимает самолеты из-за расчистки взлетно-посадочной полосы.

- С задержкой на Камчатку прилетят два рейса из Владивостока,- цитирует РИА Новости представителя аэропорта.

Циклон в виде обильных осадков, сильного ветра и резкого потепления пришел на юг Камчатки 29 января. Из-за него второй день подряд в школах краевого центра отменены занятия. Четверг объявлен выходным днем и для работников предприятий, подведомственных городской администрации.