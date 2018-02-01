В Хабаровском крае произошло землетрясение

Около 10 часов утра в 70 километрах к северу от Комсомольска-на-Амуре (на расстоянии десяти километров от поселка Хурмули) был зарегистрирован подземный толчок.

Об этом "РГ" рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на зафиксировавшую событие южно-сахалинскую сейсмостанцию Геофизической службы РАН.

Землетрясение магнитудой четыре произошло на девятикилометровой глубине. Для комсомольчан оно было слабоощущаемым. Заметили толчки в основном жители Ленинского округа, которые и звонили в Единую дежурно-диспетчерскую службу города.

Спасатели вместе с сотрудниками администрации города выехали на осмотр социально значимых объектов и жилых зданий. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате сейсмособытия нет.