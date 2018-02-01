В Нижнекамске подвели итоги выполнения коллективного договора ПАО "Нижнекамскнефтехим" за 2017 год и подписали новый документ на 2018-2020 годы.

Впервые он был принят сразу на трехлетний период. Нефтехимический гигант сохранил для персонала все льготы и подтвердил статус предприятия с высокой социальной ответственностью.

Отметили юбилей

Открыл конференцию трудового коллектива гендиректор ПАО "Нижнекамскнефтехим" Азат Бикмурзин. Он подвел итоги финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Напомним, что в 2017-м "Нижнекамскнефтехим" отпраздновал свое 50-летие. И юбилейный год работники завершили с отличными показателями.

Выпуск товарной продукции увеличился и достиг 102 процентов, а выручка от реализации составила 162 миллиарда рублей. Доля экспорта в общем объеме продаж - 50 процентов.

Отгружено 704 тысячи тонн синтетических каучуков, что на пять процентов больше, чем в 2016 году. Причем 83 процента от этого количества - крупным зарубежным потребителям. Пластиков в минувшем году было отправлено около 700 тысяч тонн. Новые долгосрочные соглашения по поставкам синтетических каучуков заключены с крупными зарубежными шинными компаниями.

Фото: Пресс-служба ПАО "Нижнекамскнефтехим"

- В рамках диверсификации и повышения эффективности продаж на 70 тысяч тонн увеличены отгрузки линейного полиэтилена низкой плотности для производства стретч-пленки. Он практически полностью вытеснил импортные аналоги у основных российских переработчиков, - отметил Азат Бикмурзин. - Эту нишу заняли мы!

Кроме того, было освоено производство нового полиэтилена низкой плотности для ламинации. И о нем уже есть положительные отзывы от переработчиков. По сравнению с 2016 годом на пять процентов выросла доля продаж сополимера, полипропилена и этилена. Она составила 86 процентов от общего объема.

Год рекордов

В 2017 году было поставлено немало производственных рекордов. Так, на предприятии выработали миллионную тонну галобутилового каучука, четырехмиллионную тонну изопрена и 17-миллионную тонну этилена.

Коллектив завода по производству бутилового каучука (БК) достиг максимального объема выпуска продукции. Но и это не предел. Новая девятая система полимеризации, недавно запущенная в работу, позволит увеличить выработку БК до 220 тысяч тонн.

На заводе синтетического каучука достигнуты рекордные показатели. У завода стирола и полиэфирных смол свой успех - более 305 тысяч тонн продукции.

- Таких результатов невозможно было бы достигнуть без своевременной модернизации и реконструкции, - подчеркнул Азат Бикмурзин. - На всех производствах провели плановый капитальный ремонт, во время которого осуществлялось техническое перевооружение, а также замена изношенного оборудования.

В 2017 году были освоены новые виды пластиков. В их числе марки: для производства упаковки методом литья, высокопрочной рукавной и ламинированной пленки, ударопрочного полистирола и полистирола общего назначения.

Важным событием в минувшем году стал пуск нового производства формальдегида по технологии Formox на заводе изопрена-мономера. Что касается планов на будущее, то в ближайшее время завершится техническое перевооружение производств изопрена и изобутилена.

В рамках стратегической программы развития компании продолжается реализация проекта нового олефинового комплекса. Он будет выпускать 1,2 миллиона тонн этилена в год и станет одним из крупнейших в России.

За проектирование производственных линий взялась немецкая компания Linde AG. Ее эксперты еще на ранних этапах работ оценили, каково будет воздействие будущего комплекса на окружающую и социальную среду. Отсутствие негативных эффектов - одно из обязательных условий, при которых иностранные кредиторы будут финансировать проект.

Здоровый коллектив

При всей значимости современных технологий и производственных мощностей добиться успеха без сплоченного, мотивированного и профессионального коллектива невозможно. И, конечно, главное на предприятии - это люди.

В январе 2017 года впервые в истории ПАО "Нижнекамскнефтехим" был проведен социальный аудит по четырем направлениям: трудовое законодательство, безопасный труд и сохранение здоровья, соблюдение экологических требований и обеспечение честного и прозрачного бизнеса без коррупции и нарушений в области этических норм. Компания получила высокую оценку.

Предприятие ежегодно заключает с профсоюзными комитетами соглашения по охране труда. В соответствии с этим в прошлом году были проведены 32 мероприятия. Улучшены условия труда 3122 работников.

Для профилактики профзаболеваний в 2017 году был организован медосмотр 10370 человек. Углубленное медицинское обследование прошли 1153 нефтехимика, работающие во вредных условиях. Огромное внимание компания уделяет кадровой политике. Здесь действует собственная программа набора и подготовки специалистов. Она предусматривает обучение внутри фирмы, повышение профподготовки в вузах и различные социальные льготы.

Так, в 2017 году обучение прошли 13 тысяч сотрудников. Из них девять тысяч - это рабочие. Без отрыва от производства училось 1038 человек. Диплом о высшем образовании получили 187 работников. Всем им был предоставлен ученический отпуск.

С большим уважением и заботой относятся на предприятии к ветеранам труда и пенсионерам, проработавшим большую часть жизни на "Нижнекамскнефтехиме". Им выплачивается единовременное пособие к юбилейным датам. Это около восьми миллионов рублей в год. Не остаются без внимания и молодые семьи. Им оказывается материальная помощь при рождении ребенка.

Также сотрудники могут отдохнуть в санаториях и профилакториях. В 2017-м распределили 2148 путевок. Кроме того, 509 получили ветераны, а 670 - дети работников.

Помогают с жильем

За последние три года в Нижнекамске появилось два новых микрорайона - 47-й и 49-й. Все его 1400 новоселов - сотрудники "Нижнекамскнефтехима". Вот наглядный пример того, как реализуется на предприятии жилищная политика. В минувшем году среди работников распределили 757 квартир общей площадью 43276 квадратных метров. Из них 157 по программе соципотеки и 604 - по дополнительной программе жилищного строительства.

В завершение гендиректор АО "Нижнекамскнефтехим" Азат Бикмурзин заявил, что предприятие уверенно смотрит в будущее.

- Учитывая, что ситуация на рынках химической продукции остается сложной, залогом снижения рисков является повышение производительности труда, а также внедрение своих современных систем управления технологическими процессами, модернизация и разработка новых продуктов, - подчеркнул он. - Мы будем прилагать все усилия, чтобы соответствовать современным требованиям рынка. Благодаря слаженной работе коллектива и его профессионализму сможем решить любые задачи, что позволит сохранить высокий уровень социальных гарантий.

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