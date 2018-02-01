Новости

В ближайшие дни в Москве выпадет до полуметра снега 14:20
Суд оправдал Джима Керри по делу о самоубийстве его любовницы 14:17
В Беларуси увеличилась средняя продолжительность жизни 14:10
В Сочи чиновника заподозрили в получении крупной взятки 14:05
Страны ОДКБ проведут крупные учения 14:00
Уволен ответственный за обрушение лесов у метро "Улица 1905 года" 14:00
Ликвидация боевика в Нижнем Новгороде попала на видео 13:52
В Москве обокрали пенсионерку-миллионершу 13:50
Швейцарцы нашли в бытовых отходах "золотую жилу" 13:47
Медведев утвердил трехлетний план по развитию села 13:40
ЦИК: подано почти 37 тысяч заявлений для голосования по месту нахождения 13:37
Amazon стал самым дорогим мировым брендом 13:35
В Башкирии замглавы администрации района задержали за взятку 13:28
Красноярскому театру оперы и балета присвоят имя Хворостовского 13:22
Московское метро обратилось к пассажирам после ЧП на "Пушкинской" 13:15
Опубликован список пляжей Таиланда, где будут штрафовать за курение 13:10
Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет со 2 по 6 июня 13:02
Собянин: Несанкционированная свалка в Печатниках ликвидирована 12:54
В Крыму заместитель прокурора попался на взятке 12:52
Дмитрий Певцов сравнил российские "бандитские сериалы" с Шекспиром 12:52
Кандидатов, которых включат в бюллетень, ЦИК определит к 10 февраля 12:51
Песков: Непредсказуемость США заставляет "постоянно быть начеку" 12:50
Суд признал Никиту Белых виновным в получении взяток 12:38
Робот Curiosity прислал селфи на фоне марсианских гор 12:35
В Подмосковье три налетчика попытались ограбить банк 12:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Главные законы, которые заработают в России в феврале
Главные законы, которые заработают в России в феврале
Тест: Справитесь ли вы с оформлением ДТП без вызова ГИБДД?
Тест: Справитесь ли вы с оформлением ДТП без вызова ГИБДД?
ВС разъяснил, как стать собственником недвижимости без документов
ВС разъяснил, как стать собственником недвижимости без документов
01.02.2018 13:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии замглавы администрации района задержали за взятку

Текст: Гульназира Ишбердина (Уфа)

В Башкирии заместитель главы администрации Дюртюлинского района задержан по обвинению в получении взятки в крупном размере.

В Крыму заместитель прокурора попался на взятке

- По версии следствия, днем 5 мая 2016 года чиновник получил в своем служебном кабинете взятку в размере 220 тысяч рублей от директора сельскохозяйственного предприятия. Это было вознаграждение за оказание помощи в получении субсидии. Замглавы подписал карточки племенного хозяйства, которые содержали заведомо завышенные показатели предприятия. На основании этого племзаводу из федерального и республиканского бюджетов предоставили субсидию свыше 1,3 миллиона рублей, - рассказала старший помощник руководителя Управления СК РФ по РБ Светлана Абрамова.

Впоследствии директор племзавода сообщил о незаконной передаче денег правоохранительным органам.

Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Главное сегодня

CAS удовлетворил апелляции 28 российских атлетов
Путин назначил Гатилова постоянным представителем РФ в Женеве
Россия потребовала вернуть доступ к своей дипсобственности в США
Суд признал Никиту Белых виновным в получении взяток
"Русский Мистраль" завершит испытания в феврале