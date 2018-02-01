В Башкирии замглавы администрации района задержали за взятку

В Башкирии заместитель главы администрации Дюртюлинского района задержан по обвинению в получении взятки в крупном размере.

- По версии следствия, днем 5 мая 2016 года чиновник получил в своем служебном кабинете взятку в размере 220 тысяч рублей от директора сельскохозяйственного предприятия. Это было вознаграждение за оказание помощи в получении субсидии. Замглавы подписал карточки племенного хозяйства, которые содержали заведомо завышенные показатели предприятия. На основании этого племзаводу из федерального и республиканского бюджетов предоставили субсидию свыше 1,3 миллиона рублей, - рассказала старший помощник руководителя Управления СК РФ по РБ Светлана Абрамова.

Впоследствии директор племзавода сообщил о незаконной передаче денег правоохранительным органам.

Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.