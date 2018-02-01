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01.02.2018 10:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Пермском крае две женщины погибли в ДТП

Текст: Алексей Трапезников

На 41-м километре автотрассы Оса-Чернушка произошло ДТП. Водитель ВАЗ-21144 1981 года рождения не справился с управлением и допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автобусом.

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Как пояснили в ГУ МВД РФ по Пермскому краю, в результате ДТП пассажирка легкового автомобиля 1988 года рождения погибла на месте, другая пассажирка, женщина 1960 года рождения, от полученных травм скончалась в больнице. Установлено, что пассажиры ремнями безопасности пристегнуты не были.

Оставшийся в живых водитель автомобиля ВАЗ от прохождения медицинского освидетельствования отказался. В отношении него составлен административный материал по части 1 статьи 12.26  КоАП РФ. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

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