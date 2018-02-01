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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Кемерове уволили директора школы, где подросток ранил девочку

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Директор и заместитель директора по ОБЖ школы № 48 Кемерова отстранены от работы за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, а начальнику управления образования администрации города объявлен выговор.

Такие решения приняты после инцидента, произошедшего сегодня, когда пятнадцатилетний ученик девятого класса во время перемены нанес ножевое ранение тринадцатилетней семикласснице. Об этом сообщили в пресс-службе администрации областного центра.

По предварительным данным, все произошло в коридоре учебного заведения. Мальчик, демонстрируя свой перочинный ножик, хотел ткнуть им в рюкзак, висевший на спине у девочки, но случайно попал в нее. Пострадавшую госпитализировали в областную детскую больницу для обследования. Угрозы для ее жизни и здоровья, к счастью, нет.

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В школу срочно выехала следственно-оперативная группа УМВД по городу Кемерово, представители регионального следственного управления СК РФ, подразделения по делам несовершеннолетних и прокурор Ленинского района.

- Организована проверка исполнения законодательства о соблюдении прав детей, а также контроль доследственной проверки инцидента, - рассказала "РГ" старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич. - Предстоит выяснить и как обстоят дела с обеспечением безопасности в этой школе. В случае обнаружения нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

В школе продолжается и внутренняя служебная проверка.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе мэрии города, меры безопасности усилены во всех учреждениях образования.

Тем временем

На днях выговор за несоблюдение мер безопасности получили директоры двух кемеровских и одной новокузнецкой школы, а также Ленинск-Кузнецкого политехнического техникума. Внепланово проверить школы, техникумы, колледжи и вузы области было решено и после ЧП в школах Перми и Улан-Удэ.

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