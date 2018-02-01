В Новосибирске в гараже обнаружили тела трех мужчин

Новосибирские следователи проводят проверку по факту обнаружения тел трех мужчин в одном из гаражей на территории Заельцовского района. При этом, как рассказал "РГ" старший помощник руководителя областного СУ СКР Дмитрий Чечулин, его ворота были заперты изнутри.

Гараж, в котором пока что при невыясненных обстоятельствах погибли люди, расположен вблизи улицы Солидарности. Около 05.00 утра местные жители обратили внимание на то, что в помещении за закрытыми дверями находится автомобиль с включенным двигателем. Позже выяснилось, что в его салоне находились люди.

Сейчас следователями назначены судебно-медицинские экспертизы, опрошены очевидцы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.