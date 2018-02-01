В Пятигорске потушили пожар на складе хлебокомбината

Пожарные потушили возгорание складских помещений с упаковочной тарой на территории "Пятигорского хлебокомбината".

- В результате пожара никто не пострадал, огонь полностью потушен, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

В ближайшее время лаборатория Ставропольского центра экологического мониторинга измерит превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

Как сообщалось ранее, пожар на территории хлебокомбината охватил около 400 квадратных метров в отдельно стоящем строении.