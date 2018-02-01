В Пятигорске загорелся крупный склад хлебокомбината

В Пятигорске на территории хлебокомбината загорелось складское помещение. Как сообщили в ГУ МЧС Ставропольского края, пожару присвоен повышенный класс пожарной опасности.

- Пожар в Пятигорске на территории хлебокомбината локализован в 14.43 на площади 400 квадратных метров, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Погибших и пострадавших нет. Горящее здание не примыкает к другим постройкам. Сам хлебокомбинат и находящийся в непосредственной близости к пожару автосалон, по словам спасателей, не пострадали. Работы на месте крупного пожара в данный момент продолжаются