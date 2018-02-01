Прокуроры Петербурга назвали ответственных за падение мальчика в люк

Прокуратура Пушкинского района завершила проверку инцидента, случившегося в середине января в поселке Шушары - там мальчик проавлился в открытый люк. Ответственность возложили на компанию, в ведении которой находятся инженерные сети.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, малолетний ребенок шел с матерью по Новгородскому проспекту. У дома 7/2 он внезапно провалился в колодец инженерной сети, не заметив, что на люке не было крышки. Мальчик с головой окунулся в воду, но по счастью мама спасла его и быстро вытащила на поверхность - сыну даже не понадобилась помощь врачей.

Прокуроры выяснили, что местные сети находятся в ведении одной компании, и именно ее сотрудники ответственны за их содержание. При этом оказалось, что по соседству есть еще четыре колодца без крышек. Были ли они украдены или пропали по иной причине, неизвестно - никаких обращений в правоохранительные органы компания не направляла.

Таким образом, посчитали прокуроры, именно сотрудники ООО несут ответственность за угрозу жизни и здоровью ребенка, поскольку не исполняли свои обязанности надлежащим образом. Гендиректору компании вынесено представление об устранении нарушений и рекомендовано подвергнуть виновных дисциплинарному наказанию.