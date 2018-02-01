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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге депутата избили и ограбили в собственном подъезде

Текст: Алексей Васильев (Санкт-Петербург)

В Петербурге неизвестные напали на муниципального депутата Сергея Виниченко. По информации пресс-службы городского полицейского главка, злоумышленники избили 35-летнего мужчину и похитили его имущество в парадной дома, где он живет.

Фото: Youtube.com
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В результате Виниченко госпитализировали с многочисленными ссадинами, сломанными рукой и скулой, черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Сам он подробности случившегося помнит смутно - перед тем, как его начали бить, он разобрал только фразу "Вам привет".

- Он сейчас находится в больнице. Били его, видимо, ногами и руками, - приводит ТАСС слова сожительницы Виниченко Анны Замараевой. - По камерам судя, три человека.

В настоящее время правоохранители проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.

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