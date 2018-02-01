Прокуратура начала проверку после задымления в самолете в Волгограде

В Волгограде транспортная прокуратура начала проверку по факту задымления в салоне самолета, который выполнял рейс по маршруту "Москва - Волгоград".

Напомним, что инцидент с задымлением в салоне самолета произошел 31 января.

Как сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры, в аэропорту Волгограда осуществил посадку аэробус А320, выполнявший авиарейс № 1183 сообщением Москва (Шереметьево) - Волгоград (Гумрак). На борту авиалайнера находилось 150 пассажиров и семь членов экипажа.

Задымление салона произошло, когда люди выходили из самолета. Дым образовался из-за возгорания зарядного устройства у одного из пассажиров. Членами экипажа было принято решение об эвакуации людей, в том числе через надувные трапы.

Ущерб, причиненный в результате возгорания, устанавливается.