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01.02.2018 12:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму заместитель прокурора попался на взятке

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

В отношении заместителя керченского межрайонного природоохранного прокурора возбуждено уголовное дело. Его подозревают в получении взятки в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК по Крыму.

Фото: Сергей Винник/ РГ
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По ее информации, подозреваемый получил взятку от предпринимателя за то, что закрыл глаза на допущенные бизнесменом нарушения природоохранного законодательства и не привлек его к административной ответственности. Инцидент произошел 27 января.

Прокуратура Крыма также проводит служебное расследование в отношении подозреваемого, по результатам которого он может быть уволен за нарушение присяги. Оперативные действия санкционировал прокурор Крыма. В настоящее время подозреваемый находится под домашним арестом.

Напомним, завтра в Киевском районном суде Крыма начинается рассмотрение по существу уголовного дела в отношении другого подозреваемого во взяточничестве - бывшего вице-премьера регионального правительства. Ему инкриминируют получение взятки в размере 27 миллионов рублей. Такую сумму экс-чиновник требовал с одной из строительных фирм, выполнявших государственные заказы в Керчи.

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