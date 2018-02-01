В Крыму заместитель прокурора попался на взятке

В отношении заместителя керченского межрайонного природоохранного прокурора возбуждено уголовное дело. Его подозревают в получении взятки в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК по Крыму.

По ее информации, подозреваемый получил взятку от предпринимателя за то, что закрыл глаза на допущенные бизнесменом нарушения природоохранного законодательства и не привлек его к административной ответственности. Инцидент произошел 27 января.

Прокуратура Крыма также проводит служебное расследование в отношении подозреваемого, по результатам которого он может быть уволен за нарушение присяги. Оперативные действия санкционировал прокурор Крыма. В настоящее время подозреваемый находится под домашним арестом.

Напомним, завтра в Киевском районном суде Крыма начинается рассмотрение по существу уголовного дела в отношении другого подозреваемого во взяточничестве - бывшего вице-премьера регионального правительства. Ему инкриминируют получение взятки в размере 27 миллионов рублей. Такую сумму экс-чиновник требовал с одной из строительных фирм, выполнявших государственные заказы в Керчи.