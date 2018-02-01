В недостроенном музее обороны Севастополя погиб подросток

Следственный комитет РФ по Севастополю начал проверку по факту гибели подростка в здании недостроенного музея обороны Севастополя.

Как стало известно следователям, поздно вечером 28 января компания молодых людей пробралась в заброшенный недострой и распивала спиртное. 17-летний юноша в нетрезвом состоянии упал со второго этажа на бетонный пол. Его товарищи вызвали скорую помощь, медики констатировали смерть.

Сейчас специалисты изучают версии трагедии, проводят судебно-медицинскую экспертизу, опрашивают родственников и очевидцев.

- В рамках проверки предстоит установить собственника строительного объекта, куда беспрепятственно смогли проникнуть несовершеннолетние, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Севастополю.