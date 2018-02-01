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01.02.2018 14:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи чиновника заподозрили в получении крупной взятки

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

В Сочи возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела потребительского рынка и сферы услуг администрации Хостинского района Сочи по подозрению в покушении на получение взятки в крупном размере (часть 3 статьи 30, пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ).

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- По версии следствия, в декабре минувшего года к чиновнику обратился мужчина с просьбой предоставить ему возможность разместить на территории района шесть торговых точек на предновогодний период. Начальник отдела районной администрации обещал содействие в этом вопросе за 180 тысяч рублей, - рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Мужчина согласился, но сообщил об этом в следственное управление СК РФ по региону.

Факт передачи денег через посредника был зафиксирован правоохранителями. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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