В Сочи чиновника заподозрили в получении крупной взятки

В Сочи возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела потребительского рынка и сферы услуг администрации Хостинского района Сочи по подозрению в покушении на получение взятки в крупном размере (часть 3 статьи 30, пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ).

- По версии следствия, в декабре минувшего года к чиновнику обратился мужчина с просьбой предоставить ему возможность разместить на территории района шесть торговых точек на предновогодний период. Начальник отдела районной администрации обещал содействие в этом вопросе за 180 тысяч рублей, - рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Мужчина согласился, но сообщил об этом в следственное управление СК РФ по региону.

Факт передачи денег через посредника был зафиксирован правоохранителями. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.