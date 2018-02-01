В Екатеринбурге проверят данные об издевательствах в детсаду

Детский сад в микрорайоне Компрессорный попал в поле зрения правоохранительных органов Екатеринбурга: информацию о том, что одна из воспитательниц регулярно издевалась над малышами, проверяет сейчас облпрокуратура и региональная полиция.

В частности, в прокуратуре подтверждают: нарушения в дошкольном учреждении действительно были - еще в 2017-м.

"Воспитателя отстранили от работы с детьми в ноябре прошлого года, после того, как проверка показала, что женщина не имеет педагогического образования - ни высшего, ни среднего", - рассказала "РГ" официальный представитель ведомства Марина Канатова.

А началось все с жалоб родителей на то, что с детишками в саду обращаются плохо - дают команды, как собакам, шлепают, наказывают и запугивают.

"По требованию прокуратуры заведующей объявили выговор, а воспитательницу перевели на должность кастелянши (до этого она год проработала с детьми). Для уголовно-правовой оценки ее действий материалы переданы в отдел полиции № 6 городского управления МВД", - пояснила Марина Канатова.

Врачебная экспертиза не нашла подтверждений того, что над малышами издевались физически. Сейчас с воспитанниками работают психологи. Не исключено, дети были травмированы эмоционально.

На днях родители обратили внимание, что вышеупомянутая женщина по-прежнему присутствует на фото с мероприятий в детсаду и забили тревогу. К проверке деятельности детсада подключился Следственный комитет.