На Урале проверят сведения об отобранной у школьницы грамоте

Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах инцидента в школе города Реж. Проверяется информация о том, действительно ли учителя отняли грамоту у девочки, не сдавшей 300 рублей на школьные нужды.

"По сообщению СМИ, перед Новым годом в школе вручали грамоты за успехи в учебе и хорошее поведение. Одной из учениц сначала также учитель дала грамоту, но через несколько минут потребовала обратно якобы из-за того, что семья девочки не сдала деньги, а грамоты покупались за счет других родителей", - пояснила суть конфликтной ситуации официальный представитель Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова.

Действительно ли администрация учебного заведения и преподаватели высказывали требования о том, чтобы ученики сдавали деньги, предстоит сейчас выяснить.

Напомним, позиция Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки такова: взимание денег с родителей на содержание и охрану школы, материально-техническое обеспечение, учебники и пособия, является нарушением.