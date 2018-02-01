Российские баянисты примут участие в музыкальном конкурсе в Гомеле

Международный конкурс "Мой сябра - баян" будет проходить в Гомеле в колледже искусств имени Н.Ф.Соколовского с 14 по 16 февраля, сообщили в оргкомитете.

Свое исполнительское мастерство на творческом форуме продемонстрируют 163 юных музыканта из Беларуси, России, Литвы. За победу ребята посоревнуются в номинациях "Баян" и "Аккордеон". Определять лучших будут в трех возрастных группах: младшей - до 10 лет, средней - от 11 до 12 лет, старшей - от 13 до 16 лет.

По итогам конкурсных прослушиваний жюри назовет победителей, которые получат дипломы и премии. Лучшие номера прозвучат и на заключительном концерте.

Кроме того, в эти же дни пройдут концерты выдающихся музыкантов Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья, лауреатов международных конкурсов, а члены жюри проведут мастер-классы.

Среди основных целей конкурса - популяризация музыкального искусства, пропаганда баянной и аккордеонной музыки, выявление и поддержка творчески одаренных детей и талантливой молодежи, развитие их способностей и повышение уровня исполнительского мастерства, укрепление международных культурных связей и т.д.

Конкурс "Мой сябра - баян" проводится с марта 2000 года. За это время участниками творческого форума стали около 1,5 тыс. юных музыкантов из Беларуси, Украины, России, Польши, Латвии, Литвы. Конкурс открыл имена юных талантливых музыкантов, многие из которых стали стипендиатами специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи, информирует БЕЛТА.