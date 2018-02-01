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01.02.2018, 11:22
Текст: Руслан Мельников

Видео: Турецкий надувной танк обманул курдов в Сирии

В интернете появилось видео применения в боевых действиях надувного макета танка Leopard, который был "подбит".

Как сообщает портал topwar.ru, уничтожение подобной "бронетехники" в бою зафиксировано впервые в истории.

Фото: Mjabb / wikipedia.org
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Надувную копию танка подставили под удар турецкие военные в противостоянии с курдами.

Курдские бойцы, обнаружив позицию "танка", применили против него иранский ПТРК Toophan-1. На ролике показан выстрел из противотанкового комплекса и попадание выпущенной ракеты в верхнюю часть надувного макета.

Однако пораженная "бронетехника" не взорвалась, а лишь сдулась. Пролетевшая сквозь Leopard ракета, которая, кстати, является недешевым боеприпасом, взорвалась уже за мишенью.

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Фото: Пресс-служба Министерства обороны РФ
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