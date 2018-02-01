Видео: Турецкий надувной танк обманул курдов в Сирии

В интернете появилось видео применения в боевых действиях надувного макета танка Leopard, который был "подбит".

Как сообщает портал topwar.ru, уничтожение подобной "бронетехники" в бою зафиксировано впервые в истории.

Надувную копию танка подставили под удар турецкие военные в противостоянии с курдами.

Курдские бойцы, обнаружив позицию "танка", применили против него иранский ПТРК Toophan-1. На ролике показан выстрел из противотанкового комплекса и попадание выпущенной ракеты в верхнюю часть надувного макета.

Однако пораженная "бронетехника" не взорвалась, а лишь сдулась. Пролетевшая сквозь Leopard ракета, которая, кстати, является недешевым боеприпасом, взорвалась уже за мишенью.