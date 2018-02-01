Вступает в силу: что изменится в жизни белорусов в феврале

Как всегда, большую заботу государство проявляет к будущему своей страны. Национальным законодательством предусмотрена разветвленная система 11 видов пособий семьям в связи с рождением и воспитанием детей. Размер пособия на первого ребенка теперь будет составлять 35% от средней зарплаты родителей. Эксперты уточняют, что размер пособия по уходу за ребенком дифференцируется в зависимости от количества детей в семье. На второго и последующих детей пособия будут чуть выше - 40%. А на ребенка-инвалида эта сумма составит 45% от среднемесячной заработной платы.

Подрастут в феврале и размеры трудовой и социальной пенсии в РБ. По статистике, ее назначают сейчас более двум с половиной миллионам человек. В том числе, в возрасте от 70 до 80 лет - 381,2 тыс. женщин и 163,6 тыс. мужчин, в возрасте 80 лет и старше - 249,3 тыс. женщин и 69,3 тыс. мужчин. Кстати, статистика располагает и еще одной оптимистической ремаркой: Россия, Узбекистан и Беларусь на сегодняшний день считаются лидерами в СНГ по среднему размеру пенсии в долларовом эквиваленте.

Положительный прогноз в наступившем году определяет и политику Национального банка РБ. По сообщению минского регулятора, денежно-кредитная политика в этом году "будет направлена на обеспечение ценовой и финансовой стабильности". Уже стало известно, в частности, что с 14 февраля в очередной раз будет снижена ставка рефинансирования с 11% до 10,5%. Обозреватели напоминают, что в истекшем году эта ставка уже снижалась восемь раз. Свое решение финансисты НБ объясняют, в том числе, "продолжающимся ростом экономики и благоприятными тенденциями на внешних рынках".

Именно этим трендом эксперты объясняют и еще одну позитивную новость в экономической сфере общества. С февраля планируется упростить правила приема на работу определенные категории иностранных граждан. С этого года на тех, кто не имеет разрешения на постоянное проживание в РБ, но являются лауреатами национальных или международных конкурсов, отмечены наградами в профессиональной деятельности, не будет распространяться Закон "О внешней трудовой миграции".