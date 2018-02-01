Вышел трейлер хоррора про поедание волос "Мы не кошки"
Незнакомцы, волосы, любовь и Кроненберг: вышли постер, кадры и трейлер визуальной хоррор-мелодрамы "Мы не кошки".
Are We Not Cats Trailer Wants to Make You Sick https://t.co/jBtSrp4v2g pic.twitter.com/YJVhU8Bnxl— Mark Philip (@markphilipseo) 29 января 2018 г.
Для своей первой работы дебютант Ксандер Робин использовал проверенный материал - выпущенную пару лет назад собственную короткометражку "Мы не кошки" режиссер попросту превратил в полнометражное художественное полотно.
Are We Not Cats Trailer Wants to Make You Sick https://t.co/A4vlp1N5Dl #AreWeNotCats #Trailer pic.twitter.com/AvDoJ7aPT9— MovieWeb (@movieweb) 29 января 2018 г.
Кино рассказывает историю парня, за короткий срок потерявший работу, девушку, жилье и смысл жизни. Он пытается забыться, но внезапно встречает симпатичную ему девушку, которая помогает ему не утонуть в ритме наркотического угара и похмелья. И она любит поедать волосы, как и он.
[Trailer] ARE WE NOT CATS Is a Purrfectly Gross Romance https://t.co/V74G5q62Sb #horror pic.twitter.com/Ase9Kx9lRw— Nightmare On Film St (@NOFSpodcast) 31 января 2018 г.
Однако вскоре выясняется, что появились у девушки такое экзотическое кулинарное пристрастие, как трихофагия, совсем не случайно.
Главные роли исполнили Майкл Патрик Николсон ("Мы еще здесь") и Челси Лопез ("Голубая кровь").
В прокате картина появится 23 февраля.