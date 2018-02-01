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Вышел трейлер хоррора про поедание волос "Мы не кошки"

Новость 01.02.2018, 11:59 | Текст: Генри Достоевский
Фото: youtube.com/ Cleopatra Entertainment
Фото: youtube.com/ Cleopatra Entertainment

Незнакомцы, волосы, любовь и Кроненберг: вышли постер, кадры и трейлер визуальной хоррор-мелодрамы "Мы не кошки".

Для своей первой работы дебютант Ксандер Робин использовал проверенный материал - выпущенную пару лет назад собственную короткометражку "Мы не кошки" режиссер попросту превратил в полнометражное художественное полотно.

Кино рассказывает историю парня, за короткий срок потерявший работу, девушку, жилье и смысл жизни. Он пытается забыться, но внезапно встречает симпатичную ему девушку, которая помогает ему не утонуть в ритме наркотического угара и похмелья. И она любит поедать волосы, как и он.

Однако вскоре выясняется, что появились у девушки такое экзотическое кулинарное пристрастие, как трихофагия, совсем не случайно.

Главные роли исполнили Майкл Патрик Николсон ("Мы еще здесь") и Челси Лопез ("Голубая кровь").

В прокате картина появится 23 февраля.

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