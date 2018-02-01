Вышел трейлер хоррора про поедание волос "Мы не кошки"

Незнакомцы, волосы, любовь и Кроненберг: вышли постер, кадры и трейлер визуальной хоррор-мелодрамы "Мы не кошки".

Are We Not Cats Trailer Wants to Make You Sick https://t.co/jBtSrp4v2g pic.twitter.com/YJVhU8Bnxl — Mark Philip (@markphilipseo) 29 января 2018 г.

Для своей первой работы дебютант Ксандер Робин использовал проверенный материал - выпущенную пару лет назад собственную короткометражку "Мы не кошки" режиссер попросту превратил в полнометражное художественное полотно.

Кино рассказывает историю парня, за короткий срок потерявший работу, девушку, жилье и смысл жизни. Он пытается забыться, но внезапно встречает симпатичную ему девушку, которая помогает ему не утонуть в ритме наркотического угара и похмелья. И она любит поедать волосы, как и он.

Однако вскоре выясняется, что появились у девушки такое экзотическое кулинарное пристрастие, как трихофагия, совсем не случайно.

Главные роли исполнили Майкл Патрик Николсон ("Мы еще здесь") и Челси Лопез ("Голубая кровь").

В прокате картина появится 23 февраля.