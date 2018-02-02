Биатлонист Логинов стал лучшим в спринте на Кубке IBU

Вслед за успехом Виктории Сливко в женской спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в итальянском Валь-Мартелле Россия праздновала триумф и в мужском спринте на 10 км. Соревнования выиграл четырехкратный чемпион Европы Александр Логинов.

На двух огневых рубежах он не допустил ни одного промаха и финишировал, преодолев 10 километров за 25:31,2 секунды. Второе место занял норвежец Фредрик Йесбакк, а замкнул тройку француз Симон Фуркад.

Чуть больше секунды не хватило до подиума Алексею Волкову. Он чисто отработал обе стрельбы, но не сумел догнать Фуркада и оказался четвертым. Пятое место занял Дмитрий Малышко. Еще трое россиян финишировали далеко за пределами топ-10.

Петр Пащенко стал 19-м, Семен Сучилов - 31-м, а Юрий Шопин - 61-м.