Двух россиянок задержали в Таиланде за сбор кораллов

Двух гражданок России задержали на острове Пхукет в Таиланде за сбор кораллов. Россиянок обвиняют в нарушении местного закона о защите морских ресурсов.

"Мы получили сегодня рапорт о задержании двух россиянок, собиравших кораллы", - рассказал ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ Владимир Соснов.

Ранее СМИ Таиланда сообщили о задержании одной россиянки, в бунгало которой обнаружили несколько морских кораллов. Одна из местных жительниц сообщила инспекторам о том, что видела иностранку на пляже за чисткой кораллов с помощью средства для дезинфекции туалета.