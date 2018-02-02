"Дыра" в капитале банка "Новопокровский" составила 2,3 млрд рублей

Совокупная разница между величиной обязательств и активов банка "Новопокровский", у которого лицензия на ведение деятельности была отозвана 4 декабря прошлого года, превысила 2,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает ЦБ в вышедшем сегодня "Вестнике Банка России".

По результатам проверки, активы банка составили чуть более 5 миллиардов рублей, тогда как сумма обязательств превысила 7,333 миллиарда.

Напомним, что банк "Новопокровский" лишился лицензии из-за нарушений законодательства, регулирующего банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В декабре прошлого года Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщало, что выплаты вкладчикам банка составят около 6,8 миллиарда рублей.