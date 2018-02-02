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02.02.2018, 10:36
Текст: Алексей Моисеев

Фото: Китайский клон советского Т-54 по-прежнему в строю

Народно-освободительная армия продолжает эксплуатацию танков Тип 59, которые являются копией советской боевой машины 50-х годов Т-54А. Наряду с давно устаревшими версиями бронированного ветерана в войсках имеются относительно свежие варианты. Речь идет о танке Тип 59D. На китайском портале sina.com.cn размещены фотографии этой модификации 90-х годов.

Тип 59D стал одним их первых танков КНР, который получил динамическую защиту национальной разработки. Она прикрыла скулы башни и переднюю проекцию корпуса. В результате была достигнута более высокая стойкость к кумулятивным боеприпасам. Эксперты сравнивают китайскую машину с российским Т-55МВ, который также был оборудован "реактивной броней". В Сирии "пятьдесятпятые" демонстрировали высокую живучесть, превосходя порой даже Т-72 ранних серий.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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Основным вооружением стала 105-мм нарезная пушка, которая отличается характерным эжектором на середине ствола. Орудие интересно тем, что через него возможен запуск противотанковых управляемых ракет, которые входят в боекомплект.

Этот танк оборудован достаточно неплохой системой управления огнем с лазерным дальномером и цифровым баллистическим вычислителем. Имеются также пассивные инфракрасные прицелы.

Мощность дизельного двигателя увеличена до 580 л.с. Благодаря этому при несколько возросшей массе танк сохранил прежние характеристики подвижности.

Сообщалось о планах китайского командования по постепенному выводу Тип 59 из войск. Данная модификация, по всей видимости, уйдет на покой последней.

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