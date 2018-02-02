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02.02.2018 21:00
Рубрика: Власть

Косачев: Тиллерсон превзошел самые откровенные образцы американского "двоемыслия"

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета СФ по международным делам)

Накануне своего турне по странам Латинской Америки госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил озабоченность увеличивающимся влиянием России и Китая в регионе, который Америка всегда считала своим "задним двором". Как и всегда, когда нужно оправдать двойные стандарты (по логике: "а нас-то за что?!", ибо Вашингтон считает естественным бесцеремонно лезть в дела стран СНГ, раздражаясь при этом из-за наших попыток налаживать нормальные отношения с соседями США), в ход идет демагогия о ценностях. "Наш регион должен быть стоек по отношению к далеким силам, которые не разделяют ценностей этого региона", - призвал Тиллерсон. "Не разделяют ценностей" - это американский и западный в целом эвфемизм понятия "непослушные". А таких в Латинской Америке всегда было довольно много.

США обеспокоены растущим присутствием РФ и КНР в Латинской Америке

Хотя на этот раз, на мой взгляд, госсекретарь превзошел даже самые откровенные образцы американского "двоемыслия". В частности, заявив, что Латинской Америке, дескать, "не нужны новые имперские державы, которые ищут выгоды только для собственного народа". В то время, как позиция США, оказывается, резко контрастирует с подобным поведением: "Подход США основывается на взаимовыгодных целях - способствовать развитию и процветанию обеих сторон".

Это не вызывало бы особого удивления, если бы звучало не из уст представителя администрации президента, который уже в своей инаугурационной речи заявил о том, что, ранее "мы сделали другие страны богатыми" в ущерб самим американцам, но теперь этому экономическому безобразию будет положен конец: "начиная с сегодняшнего дня, Америка будет превыше всего … Мы должны защищать наши границы от разрушительного воздействия других стран, производящих сегодня ту продукцию, которую должны бы производить мы, переманивающих наши компании и лишающих нас рабочих мест. Америка снова станет побеждать… Мы вернем себе свое богатство" и т.п.

Очевидно, что когда США нервничают по поводу растущего влияния России и Китая (именно их упомянул Тиллерсон отдельно) в своем южном "подбрюшье", то лишь подтверждают уже очевидную мысль: Вашингтон на деле категорически не приемлет все то, что сам продвигает на словах - демократические принципы в международных отношениях, суверенные права государств на развитие связей с другими странами по своему усмотрению, открытый и свободный "рынок" геополитических и торговых альтернатив и т.п. Латинская Америка - очередной регион, где однополярность противостоит многополярности, по сути - авторитарная модель мироустройства - демократической. Полагаю, нам есть смысл ставить на демократию.

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