Матвиенко предложила создать в России министерство одиночества

Необходимо задуматься о создании в России министерства одиночества по примеру Великобритании, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Это очень важная тема - одиночество пожилых людей. Пожилые люди требуют повседневного внимания. Даже не столько деньги нужны, сколько внимание", - сказала в ходе встречи с тружениками социальной сферы села Матвиенко, слова которой приводит РИА Новости.

Спикер Совфеда также напомнила, что ранее она выдвигала идею о создании министерства счастья. "Будем креативить, может быть, и достучимся", - отметила Матвиенко.