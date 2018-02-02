МЭР выступило против запрета торговым сетям возвращать товар

Минэкономразвития выступило против законопроекта о запрете торговым сетям возвращать нераспроданные вовремя продовольственные товары поставщикам. По мнению министерства, это невыгодно обеим сторонам. "Жесткий запрет заставить сети пересмотреть свою договорную политику с поставщиками во избежание потерь при возврате, - говорится в заявлении ведомства. - Например, сети могут сократить ассортимент, снизить объемы заказа, закупать товар дроблеными партиями, что увеличит транзакционные издержки поставщиков".

Возросшие издержки будут включены в конечную стоимость продукции, предупреждает Минэкономразвития.

Оптимальной альтернативой жестким запретам ведомство считает применение механизмов саморегулирования, например, в рамках Кодекса добросовестных практик, создания обсуждаемого в последнее время Совета рынка.

"С учетом ограничений и запретов, уже установленных в законодательстве, это позволит учесть баланс интересов всех участников рынка, а также обеспечит стабильность и предсказуемость нормативного регулирования", - говорится в сообщении ведомства.