МИД: Граждане РФ не пострадали при наезде минивэна на пешеходов в КНР

Граждане России не пострадали в инциденте с наездом минивэна на пешеходов в Шанхае, сообщил генеральный консул РФ в Шанхае Алексей Евсиков.

"Миграционное подразделение шанхайской полиции официально подтвердило, что российских граждан среди пострадавших нет", - рассказал ТАСС российский дипломат.

По его словам, данные о пострадавших среди граждан других стран также не поступали.

В пятницу в одном из оживленных районов Шанхая во время движения загорелся минивэн. Машина пробила ограждение и въехала в толпу пешеходов на тротуаре возле кофейни. Прибывшие на место инцидента пожарные сбили пламя, которое не успело перекинуться на находившиеся в салоне баллоны с газом.

В результате происшествия пострадали 17 пешеходов, включая 40-летнего водителя. Полиция подозревает его в незаконной транспортировке легковоспламеняющихся веществ. По предварительной версии, причиной возгорания в салоне автомашины могло стать курение водителя за рулем.